الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز ملوي الجديدة يعلن استعدادات تنفيذ نقطة إسعاف بمركز خدمات المرحلة الأولى

أعلن جهاز مدينة ملوي الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحي، الاستعدادات لتنفيذ نقطة إسعاف بمركز خدمات المرحلة الأولى بالمدينة، مخاطبا فيها شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار رئيس جهاز ملوي الجديدة إلى أنه على شركات المقاولات ضرورة اتباع التعليمات للحصول على تنفيذ المشروع بمركز الخدمات، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. 

وأضاف رئيس الجهاز ملوي الجديدة، أن العطاء سيقدم في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم 
 رئيس الجهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 15000 ألف جنيه ويستكمل لـ5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة الاستفسارات ستعقد الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بمقر الجهاز الساعة الـ12 بمقر جهاز مدينة المدينة الجديدة، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 الساعة الـ12 بمقر الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ، مضيفاً أن فئة التصنيف المناسبة للمناسبة الفئة السابعة بأعمال مباني متكاملة وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، لافتاً تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018. 

رئيس جهاز المدنية ملوي الجديدة تفاصيل تنفيذ وحدة إسعاف الخدمات بمركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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