حبس عاطلين بحوزتهما 135 لفافة هيروين فى الخانكة

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين بحوزتهما 135 لفافة هيروين في الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية باتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة الخانكة من ضبط 3 عاطلين وهم "ر ر ح"، 20 سنة عاطل، و"س م س"، 21 سنة، و"ط ا ا"، 36 سنة، عاطلين، ومقيمين دائرة المركز، للاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وبحوزتهم 135 لفافة من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم الأثمة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقق.