لجنة التحقيق بأحداث الكونجرس الأمريكى تطلب شهادة إيفانكا ترامب

طلبت لجنة الكونجرس التي تحقق في واقعة الاعتداء على الكونجرس الأمريكي في يناير 2021، من نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (إيفانكا ترامب) التعاون معها في التحقيق.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية في نشرتها، الخميس، أن اللجنة الأمريكية طلبت من إيفانكا تقديم شهادتها فيما يخص المحادثات مع والدها قبل وفي يوم 6 يناير فيما يخص الهجوم وتحدي نتائج الانتخابات.

وأصدرت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس أمر استدعاء لخمسة من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب والمشاركين بشكل مباشر فى التخطيط لمسيرات "أوقفوا السرقة"، ومن بينهم صديق ترامب منذ فترة طويلة روجر ستون، وأليكس جونز المروج لنظريات المؤامرة وفقا لما نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية .

ومن بين من تم استدعاؤهم أيضًا داستن ستوكتون وجنيفر لورانس، وهما طرفان رئيسيان فى حركة وقف السرقة بعد الانتخابات، وكان "ستوكتون" من مديرى صفحة "أوقفوا السرقة" على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، والتى جمعت مئات الآلاف من المتابعين قبل أن يتم إغلاقها من قبل الشركة في الخامس من نوفمبر، بعد يوم من تدشينها.

وساعد "ستوكتون" في تنظيم سلسلة من المسيرات بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، منها فعالية فى واشنطن فى السادس من يناير، والتى كانت تهدف إلى دعم الرئيس ترامب ومزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.

يأتي هذا فيما اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب استدعاء مستشاره السابق بيتر نافارو، للكونجرس على خلفية تحقيق في أخطاء الإدارة الجمهورية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، يشبه "مطاردة للساحرات".