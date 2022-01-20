النمسا تأسف لتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا: لا مفاوضات وسط الصواريخ

أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم الخميس عن "أسفه" بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إجراء المفاوضات وسط الدبابات والصواريخ".

وقال الوزير، في كلمة أمام البرلمان النمساوي اليوم، إن انتشار آلاف القوات الروسية على حدود أوكرانيا؛ ينذر بمخاطر اندلاع حرب؛ وهو الأمر الكارثي على العالم ككل.

ولفت شالينبرج إلى أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أنه لا يمكن التفاوض و"البندقية مصوبة على رأس أوكرانيا" .

وذكر الوزير النمساوي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا من خلال الحوار لذلك كان من المهم والصحيح أن القنوات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا تعمل بشكل جاد وقوي، مشيرا إلى الدور المهم أيضا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في هذه القضية.

وأوضح أن الكثير من المطالب الروسية لا يمكن تلبيتها وأبرزها ضرورة تقديم ضمانات ملزمة قانونًا بأن أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى عضوية حلف الناتو، لافتا إلى أن لكل دولة ذات سيادة الحق في تقرير سياستها الأمنية وفق رؤيتها ومصالحها.