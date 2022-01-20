مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة بالخصوص

شهد مركز الخصوص، اليوم الخميس، مصرع عامل بينما أصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى سقالة هيدروليكية متنقلة، أثناء قيامهما بأعمال النقاشة بواجهة عقار بمنطقة الشجرة نتيجة حدوث عطل ميكانيكي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالى بسقوط عاملى نقاشة من أعلى سقالة هيدروليكية أثناء عملهما بواجهة عقار بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

وتم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتقل الرائد مصطفى حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كل من "ع ح ج"، 45 سنة، عامل نقاشة، توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، و"ح ح ع"، 29 سنة، عامل نقاشة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، مقيمين دائرة القسم، من اعلى سقالة هيدروليكية أثناء قيامهما بأعمال النقاشة بواجهة عقار بمنطقة الشجرة دائرة القسم، نتيجة حدوث عطل ميكانيكى بالسقالة أدى لاختلال الرافعة وسقوطهما أرضا.

وتم نقل المصاب لمستشفى السلام لتلقى العلاج، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.