الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس إندونيسيا: سنعمل على إنشاء وكالة صحية عالمية خلال رئاستنا «قمة العشرين»

رئيس إندونيسيا جوكو
رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو

أكد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الخميس، أن بلاده ستعمل جاهدة لإنشاء وكالة صحية عالمية جديدة، خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين للعام الجاري.

وقال ويدودو، خلال منتدى دافوس المقام عبر الإنترنت، إن الوكالة الجديدة ستقوي "المرونة الصحية" وتجعل النظام الصحي العالمي أكثر شمولية وتجاوبا مع الأزمات، مطالبًا القوى الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تمويل المبادرة والتوصل لاتفاق خلال رئاسة بلاده للقمة، مشيرًا إلى أن التكلفة تقل كثيرا عما تكبده العالم من خسائر بسبب هشاشة النظام الصحي.

وتابع الرئيس الإندونيسي أن منظمة الصحة العالمية أظهرت قدرة محدودة على التعامل مع وباء "كورونا" وأن العديد من التعاونات الصحية العالمية بشأن اللقاح هي برامج مؤقتة، مشيرا إلى أنها لا زال عليها أن تغطي العديد من الجوانب الاستراتيجية، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

كما أوضح ويدودو أن الوكالة المقترحة ستساعد على وضع بروتوكولات محددة لأنشطة عدة مثل السفر عبر الحدود، وستدعم قدرات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وستعني بحشد الموارد الصحية العالمية وجمع التمويل لحالات الطوارئ الصحية وشراء اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية.

يشار إلى أن إندونيسيا ترأس قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وكانت قد حددت هدفها الرئيسي خلال تلك الفترة بالتعافي من وباء فيروس "كورونا" إلى جانب تناول النظام الصحي العالمي والتحول للطاقة المستدامة والتّحول الرقمي.

مجموعة العشرين وكالة صحية عالمية إندونيسيا النظام الصحي القوى الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

«حسَّر قلوبنا».. أول تعليق من أسرة بطلة كرة السرعة بعد ضبط القاتل (فيديو)

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

ننشر اعترافات المتهم بقتل البطلة العالمية روان الحسينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة