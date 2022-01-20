رئيس إندونيسيا: سنعمل على إنشاء وكالة صحية عالمية خلال رئاستنا «قمة العشرين»

أكد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الخميس، أن بلاده ستعمل جاهدة لإنشاء وكالة صحية عالمية جديدة، خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين للعام الجاري.

وقال ويدودو، خلال منتدى دافوس المقام عبر الإنترنت، إن الوكالة الجديدة ستقوي "المرونة الصحية" وتجعل النظام الصحي العالمي أكثر شمولية وتجاوبا مع الأزمات، مطالبًا القوى الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تمويل المبادرة والتوصل لاتفاق خلال رئاسة بلاده للقمة، مشيرًا إلى أن التكلفة تقل كثيرا عما تكبده العالم من خسائر بسبب هشاشة النظام الصحي.

وتابع الرئيس الإندونيسي أن منظمة الصحة العالمية أظهرت قدرة محدودة على التعامل مع وباء "كورونا" وأن العديد من التعاونات الصحية العالمية بشأن اللقاح هي برامج مؤقتة، مشيرا إلى أنها لا زال عليها أن تغطي العديد من الجوانب الاستراتيجية، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

كما أوضح ويدودو أن الوكالة المقترحة ستساعد على وضع بروتوكولات محددة لأنشطة عدة مثل السفر عبر الحدود، وستدعم قدرات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وستعني بحشد الموارد الصحية العالمية وجمع التمويل لحالات الطوارئ الصحية وشراء اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية.

يشار إلى أن إندونيسيا ترأس قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وكانت قد حددت هدفها الرئيسي خلال تلك الفترة بالتعافي من وباء فيروس "كورونا" إلى جانب تناول النظام الصحي العالمي والتحول للطاقة المستدامة والتّحول الرقمي.