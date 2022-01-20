المشدد 6 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، لسرقتهما توك توك بالإكراه.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من سائق توك توك باستيلاء شخصين على التوك توك الخاص به بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض مطواه.

وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم الكشف عن المتهمين وتبين أن المتهمين سرقا دراجة نارية "توك توك" بالإكراه من سائقه عقب استدراجه لأحد الشوارع الخالية من المارة، واعتدى الجناة عليه بالضرب المبرح، والاستيلاء على المركبة الخاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.