حبس موظف بمحليات الغربية أضاع على الدولة 5 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الخميس، بحبس موظف متهم بالفساد المالي والإداري 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في إهدار 5 ملايين جنيه على الدولة والتربح من وظيفته وتربيح الغير بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافاً للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية لا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم، بالرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.