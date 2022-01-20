السبت.. عرض حكاية «بدلة جديدة» من «نصيبي وقسمتك» على ON وON دراما

أعلن المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين، عرض حكاية “بدلة جديدة” ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، ولكنها تعرض للمرة الأولى على القنوات المصرية.

وتنطلق أولى حلقات العمل يوم السبت المقبل على شاشة قناة أون، وأون دراما، ويخوض بطولتها كل من الفنان شريف سلامة، وسلوى عثمان، ونخبة من الفنانين، ومن إخراج محمد جمعة.

وضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار.

وأيضا حكايات "اعمل نفسك ميت" بطولة مى سليم وحازم سمير وميدو عادل وليلى حسين ومحمد مهران وإخراج محمد الخبيرى، و"اللى ما يشترى يتفرج" بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، منة بدر تيسير، ياسمين البشبيشى ولبنى عزت وإخراج عصام نصار.

جدير بالذكر أن حكاية “بدلة جديدة” أخر حكايات نصيبي وقسمتك 4، وأعلن عمرو محمود ياسين عن انتهاء الموسم الجديد قائلًا: “فركش اخيرًا مسلسل نصيبي وقسمتك4، بأمانة شديدة أحنا كان معانا وحوش مش كرو، بجميع الأقسام من إنتاج وإخراج وتصوير واضاءة ومونتاج وصوت ومكساج وديكور وملابس ومكياج وبوفية وسواقين، وطبعا كمان الممثلين بكل حكاية بصراحة كانوا بييجوا يتعذبوا والضحايا كتير”.

وتابع: “بس الناس لازم تعرف أن كل الحكايات اتكتبت ع الهوا، اتصورت ع الهو،. اتمنتجت ع الهوا، في سباق رهيب مع الزمن لم اراه من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله، بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لاننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين واخدنا الريسك، فانا أسف لو في أي تقصير، من أي حد فينا،انا عايز اشكر كل الناس فرد فرد لان كلهم كانوا ابطال وبيشتغلوا ب ٣٠ ساعه واكتر.. بس احب اشير للدايره القريبه مني في الشغلانه اللي هما كانوا اكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، وهم المنتج المحترم وصديقي احمد عبدالعاطي شريك الرحله لللي بنشيل الهم سوا المخرج المنفذ احمد عمر اللي بينيمني ويصحيني ع مزاجه ويرسم لي الطريق اعمل ايه ومعملش ايه، المشرف العام على الإنتاج ماجد جاب الله المنتج الفني ايمن شوقي ومدير ادارة الانتاج وليد الحسيني اللي دايما بيطمني انه كله تمام حتي لو مش كله تمام بس بيعالجني نفسيا ومدير الإنتاج أيمن عباس وجميع افراد طاقم الانتاج، مهندس الديكور رمسيس سليم ومهندس محمد المغازي اللي فجاه بطلب منهم تغيير اوضة نوم لقسم شرطه عادي، وباقي افراد قسم الديكور الرائعين، مسنقين مناظر هاني سلطان وسامي حميده”.

واختتم: “واخيرا وليس اخرا المخرجين الرائعين الاستاذ عصام نصار والاستاذ محمد الخبيري والأستاذ رامي رزق الله اللي قدروا يقدموا حكايات جميله في ظروف صعبه جدا وسكريبت مش خلصان لكن كانوا في ضهري وقدموا شغل رائع كل التحية لهم والتقدير والف شكر للجمهور الرائع ع الدعم والمساندة”.