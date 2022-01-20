«ألوان وأوتار».. معرض للفنان طارق شرارة بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية معرض "ألوان وأوتار" للفنان طارق شرارة في السابعة مساء اليوم الخميس، بقاعة صلاح طاهر والذي يستمر حتى ٢٨ يناير .

ويفاجئ الفنان جمهوره بموهبته في الأعمال التشكيلية التي تجمع بين مختلف المدارس الفنية حيث يهتم في لوحاته بالموسيقى والموسيقيين ويقدمهم تبعا لرؤيته الخاصة وقد كان للفنان الدكتور محمد طه حسين الفضل الأول في نمو موهبته التشكيلية.

المعروف أن الفنان تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم التحق بوزارة الثقافة وعمل بالرقابة على المصنفات الفنية كما لمع في البرامج الإذاعية الموسيقية وفي البرنامج الأوروبي وقام بإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام الشهيرة، ونال العديد من الجوائز منها جائزة الرسم في صالون القاهرة وميداليات لمسابقات الفنون التشكيلية من مختلف الجامعات المصرية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المستمر بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، وأعضاء الفن التشكيلي المميز؛ حيث ينطلق معرض ملتقى اللوتس للفن التشكيلي، للفنان طاهر عبدالعظيم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة معرض مساء السبت المقبل ويستمر حتى السبت ٢٩ يناير الجاري بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

ويضم المعرض السنوى للملتقى العديد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل لنحو ١٢ من الفنانات المصريات اللاتى يقدمن زوايا مختلفة من الأساليب الفنية التى تعبر عن البيئة المصرية وجمالها، وذلك تحت إشراف ومشاركة كل من الفنانتين سلوي الحمامصي وعبير غنيم.

ويضم المعرض مجموعة متميزة من الفنانات التشكيليات وهم أميمة أحمد الجميل، رندة القراقصي، عليا سامي، ماجدة خوخة، ماجدة علي، منال السيد، أميرة سماحة، دينا المصري، نشوي مختار ومروة محمد.

وتقام المعارض وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع داخل دار الأوبرا المصرية.