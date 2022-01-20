الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غادة شلبي تبحث مع محافظي سوهاج وقنا سبل تعظيم الفرص السياحية

غادة شلبى نائب وزير
غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار

زارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة محافظتي قنا وسوهاج، لتفقد الأماكن السياحية بهما، بالإضافة إلى لقاء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لبحث سبل زيادة الحركة السياحية إلى المحافظتين وتعظيم مبادرة ربط السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر بالسياحة الثقافية بوادي النيل.

تأتي هذه الزيارات في إطار جهود الوزارة للعمل على رفع كفاءة الأماكن السياحية بالمحافظات المختلفة من خلال الاستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويتم تنفيذه في نطاق القرى التي تحتوي على منتج سياحي وأثري، إلى جانب الاهتمام بالمنتجات والحرف اليدوية والصناعات المحلية بالمجتمع المحلي.  

وخلال اجتماعات نائب وزير السياحة والآثار مع كل من محافظ سوهاج ومحافظ قنا، تم مناقشة كيفية تأهيل المواقع السياحية الواعدة بالمحافظتين وتحديد الاحتياجات التدريبية للمجتمع المحلي المحيط بها ورفع مهارات العاملين بالحرف اليدوية والتقليدية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول تحديد أولويات مشروعات التطوير بما ينعكس على التنمية السياحية في المحافظتين.

وخلال الزيارة أكدت نائب الوزير على أن وزارة السياحة والآثار تسعى لرفع كفاءة المزارات السياحية وإشراك المجتمع المحلي في تنمية المناطق السياحية والاستفادة منها من خلال إقامة أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية ورفع كفاءة العاملين بأماكن الخدمات السياحية.

مصر محافظ سوهاج التنمية المحلية صعيد مصر نائب وزير السياحة والآثار الحرف اليدوية المدارس والجامعات

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