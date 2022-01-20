الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القصر الملكى البريطانى يتبرأ من الأمير «أندرو»

الامير اندرو
الامير اندرو

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن المساعدين الملكيين حدثوا الموقع الرسمي للنظام الملكي البريطاني، حيث يسعى قصر باكنجهام إلى إبعاد العائلة المالكة عن معركة أندرو القانونية المشينة التي من شأنها تشويه صورتها.

وتابعت أنه بينما لا يزال الأمير يظهر تحت القسم المعنون «أفراد العائلة المالكة»، تم حذف قائمة انتماءاته العسكرية ورعاياته، حيث أعلن قصر باكنجهام الأسبوع الماضي أنه سيتم تقاسم الأدوار بين أعضاء آخرين من العائلة المالكة وسحب الألقاب والرتب العسكرية والملكية من الأمير أندرو، وتم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين كبار أفراد الأسرة.

كما نشر الموقع تفاصيل بيان الملكة، ونصها: «في يناير 2022، أصدر قصر باكنجهام بيانًا أعلن فيه، موافقة الملكة على إعادة الانتماءات العسكرية لدوق يورك والرعايات الملكية إلى الملكة، وسيستمر الدوق في عدم القيام بالواجبات العامة».

وتخلت العائلة المالكة عن الأمير أندرو بعد فشله في إقناع المحكمة الأمريكية برفض القضية، ما دفع العائلة لسحب ألقابه الملكية والعسكرية وازالته من قائمة الرتب العسكرية على موقعها الإلكتروني والاكتفاء بذكره بأنه نجل الملكة إليزابيث الثانية فقط.

الأمير أندرو الملكة إليزابيث العائلة المالكة القصر الملكى قصر باكنجهام دوق يورك

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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