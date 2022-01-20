بانوراما كاملة لحياة مديحة كامل في إصدار جديد عن «الرواق للنشر»

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع، كتاب "مديحة كامل.. سنوات الظهور والاختفاء" للكاتب محمد سرساوي، والغلاف من تصميم الفنان كريم آدم، ومن المقرر أن يتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، التي ستنطلق خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب الناشر؛ فإننا نتعرّف في هذا الكتاب على أسرار حياة مديحة كامل، وعلاقتها بابنتها وزملائها وأصدقائها، وقصص الحب فى حياتها، ومرضها، وفي الوقت نفسه نتعرّف على حياتها الفنية، وأهم أفلامها، والكواليس داخل أماكن التصوير.

وتابع: “في هذا الكتاب نحن أمام بانوراما كاملة لحياة مديحة كامل الفنية والخاصة معًا”.

مديحة كامل (3 أغسطس 1948 - 13 يناير 1997 )، ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس بعام 1965، بدأت مشوارها الفني بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينات القرن العشرين ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيرا ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت الدور كل من عرض عليها الدور من نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.

اعتزلت مديحة كامل الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم "بوابة أبليس" واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي، وتوفيت مديحة كامل في عام 1997 من جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى مصطفى محمود قرابة عشرة أشهر.