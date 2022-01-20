بعد أسبوع من سحب ألقابه الملكية.. الأمير أندرو يختفي ويحذف كافة حساباته

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمير أندرو حذف كافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت البداية مع حسابه على تويتر، وفوجئ المدونون بإزالته بعد ساعات فقط من ظهوره بالأمس وتلاه حسابه على "فيسبوك وإنستجرام".

وتابعت أن قرار دوق يورك بالاختفاء عن أعين الجميع بعد اسبوع واحد فقط من قرار والدته الملكة إليزابيث الأم، بسحب كافة القابه العسكرية والملكية الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي.



وقال مصدر مقرب من أندرو إن جميع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به قد تمت إزالتها ولم تعد موجودة، لكن بعضها استغرق وقتًا طويلا للغلق، حيث تم إجراء التغييرات لتعكس البيان الأخير من قصر باكنجهام بشأن دوق يورك".

وأكدت الصحيفة أن قرار دوق يورك يأتي أيضا بعد سلسلة من الاكتشافات في فيلم وثائقي على قناة اي تي في الليلة الماضية، والذي قالت فيه صديقته السابقة فيكتوريا هيرفي أن أندرو وجيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كانا "مثل الأخوة".

وقالت ليدي فيكتوريا ان جيسيلين ماكسويل التي تحاكم بتهمة الاتجار في البشر بالولايات المتحدة الامريكية، انها كانت تستخدم كـ "طعم" للترفيه عن أصدقاء إبستين ، مضيفةً أن الممول والمولع الجنسي للأطفال ابستين كان يوظف ماكسويل للذهاب وصيد الفتيات من أجله. .

وقال اثنان من المتحدثين في الفيلم الوثائقي، الذي تمت مشاهدته من قبل 3.3 مليون مشاهد، أن أندرو وماكسويل كانا مقربين للغاية حول بعضهما البعض وأعطيا الانطباع بأنهما كانا على علاقة.

وأكدت الصحيفة ان قرار الملكة الدراماتيكي بسحب القاب أندرو، جاء بعد يوم واحد من تقدم الدعوى القضائية ضد أندرو في نيويورك خطوة كبيرة إلى الأمام، عندما رفض أحد القضاة طلبه برفض قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وقضى بإمكانية عرضها على المحاكمة.