الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أسبوع من سحب ألقابه الملكية.. الأمير أندرو يختفي ويحذف كافة حساباته

الامير اندرو برفقة
الامير اندرو برفقة والدته الملكة اليزابيث

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمير أندرو حذف كافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت البداية مع حسابه على تويتر، وفوجئ المدونون بإزالته بعد ساعات فقط من ظهوره بالأمس وتلاه حسابه على "فيسبوك وإنستجرام".
وتابعت أن قرار دوق يورك بالاختفاء عن أعين الجميع بعد اسبوع واحد فقط من قرار والدته الملكة إليزابيث الأم، بسحب كافة القابه العسكرية والملكية الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي.


وقال مصدر مقرب من أندرو إن جميع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به قد تمت إزالتها ولم تعد موجودة، لكن بعضها استغرق وقتًا طويلا للغلق، حيث تم إجراء التغييرات لتعكس البيان الأخير من قصر باكنجهام بشأن دوق يورك".

وأكدت الصحيفة أن قرار دوق يورك يأتي أيضا بعد سلسلة من الاكتشافات في فيلم وثائقي على قناة اي تي في الليلة الماضية، والذي قالت فيه صديقته السابقة فيكتوريا هيرفي أن أندرو وجيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كانا "مثل الأخوة".
وقالت ليدي فيكتوريا ان جيسيلين ماكسويل التي تحاكم بتهمة الاتجار في البشر بالولايات المتحدة الامريكية، انها كانت تستخدم كـ "طعم" للترفيه عن أصدقاء إبستين ، مضيفةً أن الممول والمولع الجنسي للأطفال ابستين كان يوظف ماكسويل للذهاب وصيد الفتيات من أجله. .
وقال اثنان من المتحدثين في الفيلم الوثائقي، الذي تمت مشاهدته من قبل 3.3 مليون مشاهد، أن أندرو وماكسويل كانا مقربين للغاية حول بعضهما البعض وأعطيا الانطباع بأنهما كانا على علاقة.
وأكدت الصحيفة ان قرار الملكة الدراماتيكي بسحب القاب أندرو، جاء بعد يوم واحد من تقدم الدعوى القضائية ضد أندرو في نيويورك خطوة كبيرة إلى الأمام، عندما رفض أحد القضاة طلبه برفض قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وقضى بإمكانية عرضها على المحاكمة.

الولايات المتحدة التواصل الاجتماعي دوق انستجرام الأمير أندرو الفيلم الوثائقي الملكة إليزابيث الاتجار في البشر بيل كلينتون دوق يورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

إلغاء التعامل على الذهب «المدموغ تقليديًا»؟.. الحكومة توضح الحقيقة

السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة رئيس كوريا الجنوبية وتستقبلها فى قصر الاتحادية

عبدالغفار: استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة