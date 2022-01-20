الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتب بريد المدينة الجامعية بأسيوط يفوز بالمركز الثاني على مستوى المحافظة

فوز مكتب بريد المدينة
فوز مكتب بريد المدينة الجامعية

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن مكتب بريد المدينة الجامعية، والمتضمن إعلان الإدارة العامة لمنطقة بريد أسيوط  برئاسة المهندس أحمد السيد المدير العام ورئيس مجلس إدارة نادي البريد واللجنة الرياضية بفوز مركز بريد المدينة الجامعية (ومقره مجمع الخدمات المركزي) بالمركز الثاني على مستوى المحافظة لعام 2021 من ضمن 303 مكتب بريد.

وفى هذا الشأن هنأ رئيس الجامعة المحاسب هاني مهران مدير المكتب وكافة القائمين على العمل بمكتب بريد المدينة الجامعية على تفانيهم فى العمل وإخلاصهم وأمانتهم ودورهم المشهود فى الارتقاء بمنظومة العمل بالمكتب والذي يسهم فى  تيسير الإجراءات الحكومية والإدارية على أفراد المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وكافة المنتسبين للجامعة، والذى يعد واحداً من حزمة الخدمات التي يقدمها مجمع للخدمات المركزية بالجامعة وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والذي تم افتتاحه فى نوفمبر 2021.

ووجه المهندس هانى مهران خالص شكره لإدارة الجامعة و على رأسها الدكتور طارق الجمال و الذي لم يألوا جهداً فى تحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها وتلبية احتياجاتهم بمختلف القطاعات من خلال، وكذلك إلى كافة القائمين على العمل بقطاع بريد مصر الوسطي برئاسة المهندس على شحاتة وذلك لتعاونهم الجاد مع مكتب بريد الجامعة، وللدكتور حسام الدين عباس مدير إدارة دعم مراكز الخدمات البريدية، والدكتور علاء نجاح مساعد المدير العام للحركة و التوزيع.

طلاب اسيوط محافظة اجراءات رئيس مجلس إدارة رئيس جامعة الجامعات المصرية الدكتور طارق الجمال جامعة أسيوط الخدمات البريدية رئيس جامعة أسيوط مكاتب البريد المدينة الجامعية

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وائل لطفي

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