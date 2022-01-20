الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

توزيع 172 «لاب توب» مزود ببرنامج ناطق لأصحاب البصيرة بكليات «الأزهر»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وزَّع الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة  الأزهر، لشؤون الوجه البحري بطنطا، بمرافقه عمداء الكليات بتوزيع عدد 172 جهاز لاب توب محمَّل عليه برامج قارئ آلي على الطلاب والطالبات من ذوي الهمم بكليات الوجه البحري، وذلك بشراكة وزارة التضامن، وجمعية الأورمان الداعمين للفاعلية. 

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أن هذه الجهود التي يقوم عليها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر تتم في إطار حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام بأصحاب الهمم من أصحاب البصيرة، مؤكدًا حرص قيادة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على العناية بهذه النماذج المتميزة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

جدير بالذكر أنه تم توزيع أجهزة لابتوب على الطلاب بالقاهرة والوجهين؛ القبلي بأسيوط والبحري بطنطا.

وذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع؛ على دعم ورعاية الطلاب من أصحاب البصيرة في مختلف المراحل التعليمية.

من ناحية أخرى، شددت قيادات جامعة الأزهر على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدين بانتظام الامتحانات في الكليات، وتعاون الإدارات الطبية بحضور الأطباء داخل اللجان للتعامل مع أي حالات مرضية أو أي طارئ في اللجان. 

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أن لجنة إدارة الأزمات، تتابع ما يتداوله الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن أي قرارات تخص العملية التعليمية سيتم إعلانها للطلاب فيما يخص إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وبدء الفصل الدراسي الثاني من خلال الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

رئيس جامعة الأزهر شئون الوجه البحري لاب توب الطلاب بالقاهرة مؤسسة الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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