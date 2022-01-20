الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنخفاض الكوسا وارتفاع الجزر أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة

انخفاض الكوسة وارتفاع الجزر.. أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الخميس 20-1-2022، تغيرات طفيفة لدى التجار بسوق الجملة المحلي، باستثناء عدد من الأنواع. 

ويستعرض "الدستور" أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة:
سعر الطماطم بين 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر البطاطس بين 2: 3.75 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ2 : 2.75 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 3.5 : 9 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من 6 : 8 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 10 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 2.5 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الكرات 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الربطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر بروكلي  25 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 2 جنيه (6 ربطات).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات).

سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).

سعر البطاطس أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم سعر الطماطم سوق العبور يوم الخميس سوق الجملة الطماطم سعر الكوسة سعر القرنبيط سعر خس الكابوتشي بسوق الجملة سوق العبور للجملة سعر القلقاس سعر الفاصوليا سعر قرع عسل سعر الجزر سعر الفلفل حامى بلدي سعر الباذنجان الأبيض سعر الباذنجان البلدي سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات بسوق العبور للجملة سعر البطاطا سعار الثوم

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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