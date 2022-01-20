كيف تحمي طفلك من التسنين وآلام الأضراس؟

يحصل الأطفال أولًا على الأسنان اللبنية وتليها الأسنان الدائمة التي تظهر لاحقًا في مرحلة الطفولة، وتتنوع الأسنان الدائمة بين الأضراس العلوية والسفلية فالأخيرة مسؤولة عن طحن الطعام الصلب بسبب سطحها العلوي العريض.

ونستعرض في السطور التالية، كيفية العناية بأضراس الأطفال وحمايتها من الإصابة لضمان صحة الفم الجيدة، وفقا لموقع"hello magazine".

متى يحصل الأطفال على الأضراس؟

يتكون لدى الأطفال زوجان من الأضراس الأولى والثانية، زوج واحد في الفكين السفلي والعلوي، وتظهر الأضراس الأولى المؤقتة عادة ما بين 12 و 16 شهرًا والأضراس الثانية بين 20 و 30 شهرًا،وقد يختلف تسلسل التسنين بين الأطفال، وبالتالي إذا لم يحصل طفلك على الأضراس في الوقت المحدد، فلا داعي للقلق.

ما هي علامات وأعراض الطفح المولي عند الأطفال؟

عندما تبدأ المجموعة الثانية من الأضراس لطفلك بالظهور، قد تلاحظ بعض العلامات والأعراض مثلما يلي:

الغضب وقصر المزاج لأن عملية التسنين قد تكون مؤلمة

سيلان اللعاب بسبب زيادة إفراز اللعاب

حمى منخفضة الدرجة مع درجات حرارة

مضغ الأصابع أو الملابس

النوم المتقطع بسبب الألم.

ألم واحمرار في اللثة حول منطقة بزوغ الأسنان

ما هي علاجات الألم من الاندفاع المولي عند الأطفال؟

لا يعاني بعض الأطفال من ألم شديد عند دخول الأضراس، لكن هذا ليس هو الحال للجميع، بعض العلاجات للمساعدة في تقليل آلام التسنين هي كما يلي:

افركي لثتهم بأصبع نظيف أو بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

ضع ملعقة باردة على لثتهم.

استخدم حلقات التسنين المطاطية.

كيف تعتني بأضراس طفلك البالغ من العمر عامين؟

بعد ظهور أضراس طفلك، حافظ على عادات الفم التالية لضمان صحة الأسنان واللثة وتجنب العدوى أو البلاك

نظف أفواههم بعد كل رضعة لتجنب تراكم البكتيريا التي قد تسبب تسوس الأسنان أو فقدانها.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف أسنانهم من جميع الجوانب بحركة دائرية بضربات لطيفة.

تجنب استخدام الفرشاة في الاتجاهين ذهابًا وإيابًا لأنها قد تؤذي اللثة.

استخدم كمية بحجم حبة من معجون الأسنان بالفلورايد للأطفال دون سن 3 سنوات ، حيث يقلل الفلورايد من خطر التسوس

كيف تتعاملين مع مرحلة التسنين عند الطفل؟

الأطعمة السكرية مثل عصائر الفاكهة المعلبة والشوكولاتة

الوجبات الخفيفة أو الأطعمة الصلبة التي قد تلتصق بأسنانهم

كثرة الرضاعة الليلية بعد ظهور السن الأول

الأدوية الموضعية مثل الكريمات والمواد الهلامية أو أنواع مماثلة من المنتجات لعلاج آلام الفم عند الأطفال.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

يجب عرض الطفل على الطبيب في الحالات التالية:

إسهال

الطفح الجلدي

حمى