الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندي: أوميكرون يظهر استمرار التحديات في مواجهة كورونا

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن متحور أوميكرون يظهر أن جائحة كورونا ستستمر في تقديم تحديات في المستقبل.

وطالب "ترودو" في مؤتمر صحفي بجانب وزير الصحة جان إيف دوكلوس، المواطنين بالاستعداد للتكيف مع الوضع الحالي، مضيفا "الشيء الوحيد الذي نتمسك به كحكومة هو أننا سنكون هناك لدعم الكنديين بكل ما يتطلبه الأمر".

و يستعد مسؤولو الصحة في مقاطعة ساسكاتشوان لتدفق حالات دخول المستشفى وغياب العمال حتى منتصف فبراير، بينما تشهد ألبرتا ارتفاعا في معدلات دخول المستشفيات إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف أكتوبر، وفي جزيرة الأمير إدوارد، أجبرت حالات العدوى المتزايدة ودخول المستشفيات الحكومة على الحد من أحجام التجمعات وإغلاق الصالات الرياضية وتناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم حتى نهاية شهر يناير على الأقل.

أوتاوا أوميكرون متحور أوميكرون كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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