آخر أخبار الطيران السعودي الدولي 20-1-2022.. واللقاحات المعتمدة في المملكة

آخر أخبار الطيران السعودي الدولي، من الكلمات البحثية التي ما زالت تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لرغبة الملايين من المصريين في السفر إلى أعمالهم في المملكة أو أداء مناسك العمرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ضوابط أداء العمرة واللقاحات المعتمدة في المملكة.

آخر أخبار الطيران السعودي الدولي

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن تفاصيل رحلات الطيران المباشر بين مصر والمملكة العربية السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو العمل، عقب رفع الحظر عن 6 دول من قائمة المنع من دخول الرعايا على رأسهم مصر وإندونيسيا والبرازيل وباكستان، وذلك منذ أول شهر ديسمبر الماضي 2021.

الطيران بين مصر والسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الضوابط التي فرضتها لاستقبال كافة المواطنين من دول العالم من بينها إجراء تحليل الحمض النووي pcr قبل السفر بـ72 ساعة للتأكد من الخلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة عقب صدور التعليمات بتشغيل كافة مطارات المملكة لاستقبال الراغبين في الدخول إليها.

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية الضوابط التي تحكم عملية السفر إليها من كافة الدول التي تم رفعها من قائمة حظر استقبال الرعايا والتي كانت قد وضعتها إثر الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شهر فبراير الماضي وأبرزها:-

إجراء تحليل pcr للتأكد من خلو الراغبين في السفر من فيروس كورونا بـ72 ساعة.

عمل كافة الإجراءات إلكترونيا عبر منصة " قدوم" قبل السفر.

الحجز في الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام للحجر الصحي.

الحصول على شهادة صحية توضح تفاصيل الجرعات الحاصل عليها.

أخذ جرعة للأشخاص غير المحصيين عند الوصول للمملكة خلال مدة الحجر الصحي.

عمل مسحة pcr قبل الخروج من الحجر المؤسسي.

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لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

يتابع المصريين آخر أخبار الطيران السعودي الدولي حيث يمكن للمصريين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية للحصول عليها قبل السفر وهى فايزر أو استرازينيكا أو جونسون دون اشتراط حجر مؤسسى، فيما يخضع الحاصلين على لقاح سينوفارم أو سينوفاك للحجر الصحي لمدة 3 أيام.