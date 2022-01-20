«سعفان» يسلم 611 ألفًا و637 جنيها تأمين تكافلي لأسر العمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و637 جنيهًا قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، التي بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولًا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى، مؤكدًا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال في أي وقت وأي مكان.

وقد شملت الشيكات التي سلمها وزير القوي العاملة، وأصدرتها شركة مصر للتأمين لأسر العمال المتوفين في أثناء العمل 6 شيكات بقيمة 600 ألف جنيه وهم أسر العمال المتوفين: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم من أسيوط، وفرج إبراهيم موسى من مطروح والذي تعرض لحادث غرق، وأحمد عبد العال من سوهاج، وأمير واصف أسعد من بني سويف والذي توفي بماس كهربائي، وفتحي محمد أحمد من أسيوط والذي سقط من أعلى السقالة وتوفي بعد غيبوبة ، وكلوج فوزي من بني سويف والذي توفي إثر سقوطه من السقالة.

كما شملت الشيكات مصاريف علاج لكل من المصابين: إبراهيم جودة جاد الرب بمبلغ 4955 جنيهًا لحين ثبوت العجز الجزئي من اللجنة المختصة بعد أن تعرض لحادث في أسوان، وعادل لطيف زكي بمبلغ 5000 جنيه مصاريف علاج بالقدم اليمنى لحين ثبوت العجز الجزئي بعد أن تعرض لحادث سيارة بالقليوبية أفقده القدرة على العمل، ومحمد محمود محمد مصاريف علاج بمبلغ 1682 جنيهًا بعد إصابته بالقليوبية.

ووجه وزير القوى العاملة -عقب تسليم الشيكات- رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير بالتواصل مع مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال التسعة لبحث احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم في كافة المجالات، فضلًا عن التواصل مع مديريات الشئون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.