الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أول جلسات محاكمة عامل وزوجته في اتهامهم ببيع مولودهم

ارشيفية
ارشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة عامل وزوجته فى اتهامهم بعقد صفقة لبيع نجلهما الطفل الرضيع عبر إحدى الحسابات الإلكترونية مقابل مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

جاء بأقوال عميد شرطة ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة بمباحث القاهرة، بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض نجلها الطفل للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بشبكة المعلومات الدولية بالدخول إلى إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أنه يمتلك ولديه أطفال للتبني أو الكفالة”.

وأضاف أنه راسلها عبر مصادره السرية على هاتفها الجوال من خلال تطبيق "فيس بوك ماسنجر" منتحلًا صفة مشتري للطفل وأرسلت له المتهمة سالفة الذكر صورة شخصية للطفل سالف الذكر وصورة من إخطار مولود خاص بالطفل صادر من مستشفى إمبابة العام مدون به اسمها في خانة الأم وصورة من بطاقة تحقيق شخصيتها ورقم هاتفها الجوال للتواصل.

وأشار إلى إنهما اتفقا على مكانا لتقابل لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ مالي قدره مائتي وخمسون ألف جنيه وما أن وصلت وبرفقتها المتهم الأول حتى ضبطهما وبصحبتها طفليها سالف الذكر.

وأوضح أنه وبمواجهة المتهمة الأولي بما أسفرت عنه تحرياته أقرت بصحتها وبقيامها بعرض طفلها للبيع بناء علي تحريض من المتهم الأول وأقر المتهم الأول أنه والد الطفل سالف الذكر وأنه تزوج من المتهمة الثانية عرفيًا وعقب أن علم حملها قام بتحريضها علي بيع الطفل سالف الذكر وحضر برفقتها بتاريخ الواقعة لإتمام بيع الطفل مقابل مبلغ مالي قدره مائتي وخمسون ألف جنيه.

وأضافت المتهمة الثانية صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع نجلها وتم ضبط هاتفيها الجوالين وأطلعها على محادثات الفيس بوك ماسنجر تضمنت الاتفاق على بيع الطفل قام بطباعتها.

محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة بيع نجلهما إحدى الحسابات الالكترونية القاهرة

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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