إصابات كورونا تحطم الرقم القياسى فى النمسا

أظهرت بيانات حكومية أن الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في النمسا، حطمت الرقم القياسي السابق مع استمرار انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المستشار النمساوي كارل نيهامر قوله - خلال مؤتمر صحفي - إن هناك ما يقرب من 30 ألف إصابة بالفيروس اليوم، وهو عدد مرتفع "بشكل مخيف"، على حد وصفه.

وفي حين أن الإصابات تتماشى تقريبًا مع التوقعات، أضاف نيهامر أن معدل إشغال أسرة العناية المركزة يتناسب أيضًا مع التوقعات أو أقل قليلاً، مما يوضح أن نسبة أقل من حالات أوميكرون تتطلب دخول المستشفى مقارنة بالمتغيرات السابقة من ثاني أكسيد الكربون.

وبعد ساعات من حديث نيهامر، أعلنت كل من وزارتي الداخلية والصحة النمساويتين، أنه تم تسجيل 27.677 حالة جديدة أمس الثلاثاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق بأكثر من 10 آلاف حالة، حيث كان الرقم القياسي السابق للحالات اليومية الجديدة التي نشرتها وزارتا الداخلية والصحة 17.006 إصابة، وذلك قبل نحو أسبوع.

ومن المتوقع أن تشهد النمسا زيادة أخرى في عدد الحالات، مثلما حدث في دول أوروبية أخرى، وخرجت النمسا من الإغلاق الكامل الرابع لفيروس كورونا الشهر الماضي، عندما تم تسجيل عدد صغير فقط من حالات أوميكرون، وتريد الحكومة تجنب فرض إغلاق آخر خلال هذه الموجة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

