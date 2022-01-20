الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك بمدينة بدر

حادث
حادث

لقيت فتاة مصرعها فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك فى مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك ووجود حالة وفاة في مدينة بدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بالحى الثالث بمدينة بدر مما أسفر عن مصرع فتاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على سائقي الميكروباص والتوك توك وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع فتاة حادث تصادم بدر

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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