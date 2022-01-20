5 أسباب توضح لماذا الدراما الكورية الكثير من الشباب والمراهقين؟

توغلت الدراما الكورية بشكل كبير بين الشباب في الفترة الأخيرة، فلم يقف الموضوع على المشاهدة فقط، بل تحولت إلى أكبر من ذلك حيث الصفحات الخاصة بتبادل المسلسلات والأعمال، بالإضافة إلى "جروبات" تعليم اللغة الكورية.

ويتساءل البعض، ما السبب في هذا الانتشار بين الشباب والمراهقين؟، وفي السطور التالية نوضح الأسباب وراء ذلك ولماذا انجذب البعض لمثل هذه الأعمال؟.

1- شخصيات عاطفية

تعتمد الأعمال الفنية الكورية على إيصال المشاعر والأحاسيس من خلال ممثلين يتمتعون بشخصيات فريدة من نوعها، حيث ارتبط الكثير من الشباب بالشخصيات التي تتمتع بالمزيد من الرصانة واللطافة في وقت واحد.

2- أعمال تلعب على العمق الإنساني

تتسم الأعمال الكورية، بأنها تتعمق بشكل كبير في النفس الإنسانية، وذلك من خلال تعبيرات الوجه، والرسائل التي تحملها الكثير من المسلسلات والأفلام الكورية.

و تعتبر الدراما الكورية من الأعمال التي تصنف بـ"الراقية" او الدراجة الأولى، وذلك بسبب أنها لا تحتوي على مشاهد او الفاظ خارجة، الأمر الذي يجعلها مناسبة لكافة الأعمار.

3- الأغاني الكورية.. الأكثر شعبية في العالم

تعد الأغاني الكورية، من الأسباب وراء انتشار الأعمال والفنية خاصة بين الشباب، وذلك بسبب الموسيقى الهادئة والألحان الحماسية الممتعة.

4- حلقات أقل وموجزة

من أهم مميزات نجاح الدراما الكورية في العالم، هو أنها لا تعتمد في أعمالها الأجزاء الطويلة والحلقات الكثيرة، فمتوسط حلقات المسلسل الكوري تتراوح بين 15 إلي 20 حلقة في المسلسل الواحد، وهذا ما يجذب الكثيرين.

5- أعمال كورية تربعت على عرش التريند

استطاعت عددا من الأعمال الفنية الكورية في أن تتصدر عرش مواقع البحث الاجتماعي، لعل أهمها مسلسل لعبة الحبار، الذي يتضمن قصة شيقة تتمثل في وجود عدد من الأشخاص لخوض عدد من الألعاب ومن يخسر بقتل.

كما تصدر فيلم "الطريق إلى بيسان" محركات البحث بنهاية العام الماضي، ويحكي قصة عدد من قاطني قطار متجه إلى مدينة بيسان الكورية، في ظل تفشي مرض يحول الأشخاص إلى زومبي.