الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تيد كروز يواجه المحكمة العليا الأمريكية بسبب تمويل الحملات الانتخابية

تيد كروز
تيد كروز

واجهت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، محاولة من السيناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس، لإلغاء بند في قانون تمويل الحملات الفيدرالية يحدد مقدار الأموال التي يمكن للمرشح سدادها مقابل قروض شخصية لحملته.

وتم سن القيد موضوع النزاع بين كروز ولجنة الانتخابات الفيدرالية «FEC» من قبل الكونجرس بموجب قانون إصلاح الحملة الحزبية، والمعروف باسم قانون ماكين - فينجولد، وفقًا لقناة cbs الأمريكية.

 ينص القانون على أنه يمكن لحملة ما أن تستخدم مساهمات ما بعد الانتخابات لسداد ما يصل إلى 250 ألف دولار لمرشح أقرض المال لحملته الخاصة. 

تفرض لائحة لاحقة مهلة 20 يومًا بعد الانتخابات لحملة لاستخدام الأموال التي تم جمعها قبل يوم الانتخابات لسداد جزء من قرض المرشح الذي يتجاوز 250.000 دولار.

وكان أقرض كروز، خلال إعادة انتخابه في مجلس الشيوخ ضد الديوقراطي بيتو أورورك في عام 2018، حملته 260 ألف دولار في اليوم السابق للانتخابات العامة، أي أكثر من 10000 دولار من الحد الأقصى المسموح به لتسديد مساهمات ما بعد الانتخابات بموجب القانون.

وقامت الحملة بسداد مبلغ 250 ألف دولار إلى كروز، ولكن تم منعه من سداد آخر 10 آلاف دولار بسبب نافذة الـ 20 يومًا. 

اعترفت حملة كروز بـ "الدافع الوحيد والحصري" وراء قرض 2018 والتوقيت اللاحق للسداد من الحملة كان متابعة الطعن القانوني للقانون. 

تحركت لجنة الانتخابات الفيدرالية لرفض الدعوى، مدعية أن كروز لم تكن لديه صفة قانونية للطعن في القانون. وعارضت هيئة محكمة فيدرالية مكونة من ثلاثة قضاة في واشنطن العاصمة، وألغت أيضًا سقف السداد باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول، ووجدت أنه يثقل كاهل ممارسة الخطاب السياسي.

واستأنفت اللجنة القرار أمام المحكمة العليا وأخبر القضاة أن الحد يهدف إلى منع الفساد. كما جادلت الوكالة بأن واقعة كروز كانت "ذاتية"، لأن حملته كان من الممكن أن تعوضه باستخدام المساهمات التي تم تقديمها قبل الانتخابات.

تيد كروز السيناتور الجمهوري المحكمة حملة تمويل أخبار أمريكا

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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