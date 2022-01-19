«بحبك» لعمر كمال يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

تصدرت أغنية “بحبك” للمطرب الشعبي عمر كمال عمليات البحث على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد أن أاحتلت قائمة الأكثر مشاهدة على الموقع، محققة أكثر من مليون ونصف خلال يوم من طرحها.

الأغنية أهداها الفنان أحمد العوضي خصيصًا لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، من كلمات محمود عليان وآلحان وتوزيع حسام سعيد.

وتقول كلمات الأغنية:

بحبك أيه..

بحبك كلمة توصف إيه .. في احساسي

يا أغلى الناس . يا ست الكل . تاج رأسي

ده أنا لو عنك اتكلم .. سنين وسنين

يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي

وأنا لو عليا

ل أجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا.

وأنا لو عليا

ل أخد من عمري وأديلك

ومليون غنوه .. أغنيلك

وأجيبلك قلبي ده هديه

ياروح قلبي .. ياساكنه عيوني … والنني

مافيش غيرك .. ف كل الدنيا يشغلني

بتفاصيلك . أنا لو غبتي بس ثواني عن عيني

مابيبطلش .. قلبي عليكي يسألني

وأنا لو عليا

ل أجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا.

وأنا لو عليا

ل أخد من عمري وأديلك

ومليون غنوه .. أغنيلك

وأجيبلك قلبي ده هديه

تلك هي المرة الثانية التي يغني فيها عمر كمال أمام النجمين العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد ظهوره معهما خلال مشاهد مسلسل "اللي ملوش كبير" في رمضان الماضي.

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلادها مساء أمس الأحد، وحضر الاحتفال عدد من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، وهم الفنان أحمد رزق، والمنتج كريم السبكي، والفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز وزوجته، وكان عدد الحضور قليلا نظرًا للإجراءات الاحترازية وإصابة عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.