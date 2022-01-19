مباحث كوم أمبو تلقى القبض على قاتل زميله خلال العمل

ألقى ضباط مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، القبض على قاتل زميله خلال العمل بمشروع الصرف بقرية عزبة العرب.

وشهدت قرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الأربعاء، مصرع عامل على يد زميله خلال العمل بمشروع الصرف داخل القرية بعد خلاف وقع بينهما أدى إلى مصرعه.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة كو م أمبو من المستشفى الكائن بنفس المدينة باستقبال جثة لشاب يدعي "سامح. ع"، يبلغ من العمر ١٨ سنة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الجريمة بقرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.

وبالفحص والتحري تبين أن الخلاف وقع بين الجاني والمجني عليه أثناء عملهما، وانتهى بقيام الجاني بضرب المجني عليه بكريك الحفر ما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.