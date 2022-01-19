الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مباحث كوم أمبو تلقى القبض على قاتل زميله خلال العمل

أمن
أمن

ألقى ضباط مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، القبض على قاتل زميله خلال العمل بمشروع الصرف بقرية عزبة العرب.

وشهدت قرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الأربعاء، مصرع عامل على يد زميله خلال العمل بمشروع الصرف داخل القرية بعد خلاف وقع بينهما أدى إلى مصرعه.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة كو م أمبو من المستشفى الكائن بنفس المدينة باستقبال جثة لشاب يدعي "سامح. ع"، يبلغ من العمر ١٨ سنة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الجريمة بقرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.

وبالفحص والتحري تبين أن الخلاف وقع بين الجاني والمجني عليه أثناء عملهما، وانتهى بقيام الجاني بضرب المجني عليه بكريك الحفر ما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان أمن أسوان القبض القبض علي عامل قاتل زميله خلال العمل كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

هل الغرامات المالية تجبر المواطنين على الإجراءات الاحترازية؟

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

مصر تحجز مقعدها فى ثمن نهائى أمم أفريقيا بانتصارها على السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين