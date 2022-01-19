الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تنفيذ اعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية

ازالة التعديات
ازالة التعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، بدء أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة 19، لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار"، إلى إن المرحلة الأولى من الموجه الـ19 تبدأ من اليوم  19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، والمرحلة الثانية ستكون خلال  الفترة من 6 / 2 / 2022، وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة، خلال الفترة من 6 / 3 / 2022، وحتى 26 / 3 / 2022.

وأعلن «مختار»، أنه تم اليوم الأربعاء، ومن خلال حملات إزالة التعديات للموجة المشار إليها في مرحلتها الأولى تنفيذ إزالة عدد 41 حالة تعدِ بمساحة 1414 متر مربع تابعة لولاية الري والصرف والنيل بمراكز بني عبيد والمنصورة وبلقاس وميت غمر وأجا، مضيفا أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية الصرف والرى والنيل لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلّف رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدِ جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة بإشراف المهندس محمد جلال مدير عام الإدارة وجهة الولاية الممثلة في مديرية الري والموارد المائية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

الدكتور ايمن أيمن مختار محافظ الدقهلية التعديات أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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