الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة» تستعد لتنظيم قوافل سياحية في 3 دول

السياحية
السياحية

أعلنت غرفة شركات السياحة أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد الأعداد إلى قافلة إقليمية فى كل من الهند وبنجلاديش وسريلانكا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس 2022.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الهيئة بزيادة نصيب مصر السياحي من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة.

أشارت الهيئة فى منشور تم تعميمه على الشركات بأن الهيئة بصدد تنظيم قافلة سياحية فى كل من مومباي و نيودلهى وأحمد أباد وبانجلور فى الهند من 28 فبراير 2022 إلى 4 مارس 2022 موضحة أنه سيتم عقد ورشة عمل مع القائمين على صناعة السياحة وشركات السياحة بهم كما سيتم عقد غذاء عمل بعد الورشة.

كما سيتم  تنظيم قافلة سياحية فى كل من دكا عاصمة بنجلاديش وكولمبو عاصمة سريلانكا، لافتة إلى أن سيتم تنفيذ القافلة خالل الفترة من 7 - 9 مارس، وذلك عقب انتهاء فعاليات ورش العمل بالهند على أن يتم السفر من الهند مباشرة إلى إحدى الدولتين وطبقا لرحلات الطيران المتوافرة.

أشارت الهيئة في خطابها إلى غرفة شركات السياحة إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل فى عاصمتي بنجلاديش و سريلانكا بأحد الفنادق لمدة يوم واحد.

وأكدت الغرفة أن المشاركة ستكون مجانية لشركات السياحة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى الفعاليات والعمل على إنجاح القافلة، مطالبة من الشركات الراغبة في الاشتراك بالتواصل مع مدير الموحدة المركزية لدول الشرق الأقصى القسم الأول.

غرفة شركات السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الهند قافلة سياحية نيودلهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

محمد عبدالمنعم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر فى شباك السودان

صُنَّاع وأبطال «نقل عام»: يناقش التفكك الأُسرى ويواجه الأزمات الاجتماعية

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين

رقم قياسى.. إسرائيل تسجل 71 ألف إصابة جديدة بكورونا