«تنشيط السياحة» تستعد لتنظيم قوافل سياحية في 3 دول

أعلنت غرفة شركات السياحة أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد الأعداد إلى قافلة إقليمية فى كل من الهند وبنجلاديش وسريلانكا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس 2022.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الهيئة بزيادة نصيب مصر السياحي من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة.

أشارت الهيئة فى منشور تم تعميمه على الشركات بأن الهيئة بصدد تنظيم قافلة سياحية فى كل من مومباي و نيودلهى وأحمد أباد وبانجلور فى الهند من 28 فبراير 2022 إلى 4 مارس 2022 موضحة أنه سيتم عقد ورشة عمل مع القائمين على صناعة السياحة وشركات السياحة بهم كما سيتم عقد غذاء عمل بعد الورشة.

كما سيتم تنظيم قافلة سياحية فى كل من دكا عاصمة بنجلاديش وكولمبو عاصمة سريلانكا، لافتة إلى أن سيتم تنفيذ القافلة خالل الفترة من 7 - 9 مارس، وذلك عقب انتهاء فعاليات ورش العمل بالهند على أن يتم السفر من الهند مباشرة إلى إحدى الدولتين وطبقا لرحلات الطيران المتوافرة.

أشارت الهيئة في خطابها إلى غرفة شركات السياحة إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل فى عاصمتي بنجلاديش و سريلانكا بأحد الفنادق لمدة يوم واحد.

وأكدت الغرفة أن المشاركة ستكون مجانية لشركات السياحة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى الفعاليات والعمل على إنجاح القافلة، مطالبة من الشركات الراغبة في الاشتراك بالتواصل مع مدير الموحدة المركزية لدول الشرق الأقصى القسم الأول.