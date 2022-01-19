الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة كويتية: الدولة حريصة على تعزيز التعاون العربى فى مجال النقل الجوى

مسئولة في وزارة
مسئولة في وزارة المالية الكويتية

أكدت مسئولة في وزارة المالية الكويتية، اليوم الأربعاء، حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي في مجال النقل الجوي للإسهام في خدمة حركة النقل والتجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.


جاء ذلك في تصريح أدلت به كبيرة الاختصاصيين الماليين ورئيس قسم الاتفاقيات الضريبية بإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بالإنابة بوزارة المالية حنان جاولي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على هامش ترؤسها وفد الكويت فى الاجتماع الـ12 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية.


وقالت جاولي، إن الاجتماع ناقش التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي وعددًا من المقترحات والملاحظات الواردة إلى اللجنة بهذا الشأن من تونس ولبنان ومصر.


وأضافت أن مشروع الاتفاقية العربية التى تتم مناقشتها "تمثل خارطة طريق لتسهيل صناعة النقل الجوي".


وأشارت إلى أن الكويت ترى أن الاتفاقية المذكورة تشجع على الاستثمار لدخول شركات الطيران فيها وتفتح المجال لتسهيل عمليات النقل الجوي والاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.


وأوضحت جاولي أن هذه الاتفاقية من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية، وهذا يتطلب رؤية أوسع فى الكويت من أجل تسهيل عملية النقل الجوي ونقل البضائع والتجارة الحرة بشكل أكبر.

كبير الاختصاصيين الماليين ورئيس قسم الاتفاقيات الضريبية بإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بالانابة بوزارة المالية حنان جاولي

 

مسؤولة كويتية النقل الجوي التعاون العربي

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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