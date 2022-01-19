الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فتح باب التعاقد لخطوط التليفون الأرضى بأكتوبر الجديدة و15 مايو

أعلن أحمد سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بدء فتح باب التعاقد على خطوط التليفون الأرضي لبعض عمارات منطقة الـ 90 فدان بمشروع الإسكان الاجتماعي. 

أوضح سيد همام أن أرقام العمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي تبدأ من أرقام العمارات (191، 192، 193، 194، 198، 199، 200 201)، موضحًا أن على المستفيدين من قاطني تلك العمارات التوجه إلى سنترال 15 مايو للتعاقد على خدمة التليفون الأرضي. 

تعاقدات أكتوبر الجديدة 

في السياق، أعلن محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم فتح التعاقد لخدمة التليفون الأرضي والإنترنت لعدد 5 كبائن في عمارات مشروع سكن مصر شمال الواحة، موضحًا أن التعاقد في سنترال 2 بليلة القدر بالحي السادس، وسيتم الإعلان عن باقي الكبائن تباعًا.

بشرى سارة فتح باب التعاقد لخطوط اتليفونات والانترنت بمدينة 15مايو واكتوبر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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