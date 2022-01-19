«التعليم» تكشف حقيقة جداول ومواعيد امتحانات «أولى وتانية ثانوى»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة الأنباء المتداولة عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وأعلنت الوزارة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لاختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢، موضحة أن الاختبارات تتم مع ملاحظة:

١. تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢

٢. تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

٣. تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

٤.على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.