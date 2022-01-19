«حياة كريمة»: نستهدف تدشين 331 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور ولاء جادالكريم، مدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية.

وتناول اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، جهود الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن اقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المدارس والوحدات الصحية، ومراكز الشباب والرياضة، والوحدات الخاصة بالتضامن، بجانب المنشآت الخاصة بالمجمعات الحكومية والزراعية والصناعية، وغيرها من المبانى الخدمية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه تم توفير نسبة 96% من جملة الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، حيث بلغ إجمالى ما تم توفيره 4812 قطعة، وجار العمل على توفير 196 قطعة أخرى.

من جانبه، أشار الدكتورة ولاء جادالكريم إلى أنه من المستهدف خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ52 مركزًا على مستوى الجمهورية، بحيث يكون بكل وحدة قروية مجمع للخدمات، وذلك بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة والتي تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناولت دور وزارة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المشروعات ذات الأولوية، وبلغ عددها نحو 475 مشروعًا، خاصة بإنشاء الأسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء على مستوى مراكز الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ1.6 مليار جنيه.