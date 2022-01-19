الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حياة كريمة»: نستهدف تدشين 331 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور ولاء جادالكريم، مدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية.

وتناول اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، جهود الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن اقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المدارس والوحدات الصحية، ومراكز الشباب والرياضة، والوحدات الخاصة بالتضامن، بجانب المنشآت الخاصة بالمجمعات الحكومية والزراعية والصناعية، وغيرها من المبانى الخدمية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه تم توفير نسبة 96% من جملة الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، حيث بلغ إجمالى ما تم توفيره 4812 قطعة، وجار العمل على توفير 196 قطعة أخرى.

من جانبه، أشار الدكتورة ولاء جادالكريم إلى أنه من المستهدف خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ52 مركزًا على مستوى الجمهورية، بحيث يكون بكل وحدة قروية مجمع للخدمات، وذلك بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة والتي تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناولت دور وزارة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المشروعات ذات الأولوية، وبلغ عددها نحو 475 مشروعًا، خاصة بإنشاء الأسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء على مستوى مراكز الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ1.6 مليار جنيه.

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة التنمية المحلية الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بالتفصيل

تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«الأونروا» تطلق نداء طارئًا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان

«اشتية» يثمن جهود مطور في خدمة المشهد الوطني ورفع اسم فلسطين بالمحافل الدولية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من جنين ورام الله وشمال الخليل