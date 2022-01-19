الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر التحقيق فى حريق شقة سكينة بمركز المنزلة

حريق
حريق

باشرت النيابة العامة التحقيق، في حريق شقة سكنية بمدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي المنزلة إلى شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل شقة سكنية تم تجهيزها لعريس وعروس، وتم استدعاء سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة، واحتراق جميع محتوياتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

سيارات الإطفاء المعمل الجنائي اشتعال النيران محافظة الدقهلية حريق شقة مدير امن شرطة النجدة

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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