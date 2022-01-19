أحمد مكي يُنهي تصوير 25% من مشاهد الجزء السادس لـ«الكبير أوي»

انتهى الفنان أحمد مكي من تصوير ما يقرب من 25 % من مشاهد الجزء السادس لمسلسله “الكبير أوي” للمشاركة في الموسم الدرامي لرمضان المقبل.

وتسبب فيروس كورونا في توقف تصوير مشاهد العمل بعد إصابة معظم طاقم التصوير وعلى رأسهم بطل المسلسل أحمد مكي، ومن استئناف التصوير خلال اسبوعان من الآن لحين تماثل صناعه الشفاء بالكامل من فيروس كورونا المستجد.

ويشارك فى بطولة "الكبير أوى" نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عزالعرب، لطفي لبيب، حمزة العيلي، محمد ثروت، ويزو، وشيماء سيف، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

المسلسل يعود به أحمد مكي لاستكمال سلسلة أجزاء مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحات كبيرة بمواسمه الماضية بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم التي جسدت دور “هدية”، لكن تغيب عن الجزء الجديد.

وتعاقد الفنان حمدي الميرغني على الظهور كضيف شرف ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير" وانتهى الميرغني، الأسبوع الماضي من تصوير مشاهده في العمل، واختار الفنان أحمد مكي، الممثلة الشابة رحمة أحمد، لتقدم دور هدية، في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي.

وشارك الفنان أحمد مكي، خلال شهر رمضان الماضي، في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة الفنان كريم عبدالعزيز، حيث جسد مكي، شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة "سينرجي"، و إخراج بيتر ميمي، وحقق نجاح كبير وقت عرض العمل بعدما فاجأ جمهوره بقدرته التمثيلية والابتعاد عن عباءة الكوميديا بشكل كامل، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي على مدار شهر رمضان الماضي.