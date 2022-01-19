نيكول سابا ضيف شرف مسلسل «نقل عام» أمام محمود حميدة

تستعد النجمة نيكول سابا، لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "نقل عام" خلال أيام، وتظهر كضيفة شرف في الأحداث، وتقوم بتصوير مشاهدها مع النجم محمود حميدة، والفنان محمد محمود عبدالعزيز.

وأعربت نيكول سابا، في تصريحات صحفية لها عن سعادتها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "فنون مصر" وأكدت أنها تحمست لظهورها كضيفة شرف لإعجابها بالورق.



وأضافت أن شخصيتها في العمل مختلفة، وأن دور "البارون" الذي تقدمه مفاجأة للجمهور وخط مختلف تماما عن ما قدمته من قبل.

ويعرض مسلسل “نقل عام” يوم السبت 29 يناير الجاري، وكانت الشركة المنتجة.

قد طرحت عدد من البوسترات لأبطال العمل استعدادا لعرضه وحقق البرومو التشويقي للمسلسل نسبة مشاهدة عالية عبر طرحه على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيى الدين، وإيمان أيوب، وعابد عنانى، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوى، وهاجر الشرنوبى، وأميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.