الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور القرى العائدة ويفتتح ملعب خماسى بالشيخ زويد

القري العائدة
القري العائدة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحقيق جميع مطالب أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود.

وأشار المحافظ، أثناء زيارته لقرية الخروبة وباقى القرى العائدة ولقائه بالأهالى إلى جهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة المدنية فى دحر الإرهاب، حيث طمأن الأهالي بتحقيق كافة مطالبهم وتنفيذ الوعود السابقة بتوفير كافة احتياجاتهم من الخدمات والمرافق.

وأضاف المحافظ، أثناء افتتاح الملعب الخماسى الجديد بعد تطويره بمركز شباب الشيخ زويد،  أن جميع مطالب واحتياجات أهالي الشيخ زويد وقراها يتم تلبيتها ، مشيرا الى الملعب الخماسى الذى يتم افتتاحه اليوم يمثل جزء من وجود خطة شاملة تطوير المركز بالكامل ورفع كفاءته سواء كان استكمال السور والمبنى الإدارى والملعب الكبير والملعب الخماسى بخلاف ما تم افتتاحه اليوم ، وكذلك الطريق الدولى فسيتم عمله طريق دائرى من خارج الطريق الرئيسى التجارى بالإضافة إلى تطوير الطريق الرئيسى من الجورة حتى السكادرة فسيكون اتجاهين ، وهناك الكثير من المشروعات المدرجة في الخطة لتطوير الشيخ زويد وقراها.

ومن جانبه، قدم إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، الشكر إلى المحافظ لافتتاح ثانى ملعب خماسى بالشيخ زويد ، مشيرا إلى أنه سبق انشاء ملعب خماسى لمركز شباب الكوثر، واعتماد مبلغ 6.5 مليون جنيها لصالح تطوير مركز شباب الشيخ زويد ، وأن الجهاز التنفيذى يقوم بدوره كاملا مع المواطنين فى المدينة والقرى التابعة.

وأشار فايز أبو حرب ،عضو مجلس الشيوخ، إلي أن افتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب الشيخ زويد يمثل رسالة قوية لكل من شكك أو يروج لترحيل أهالى الشيخ زويد،  مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسىى والقوات المسلحة والشرطة المدنية لدحر الإرهاب ، وأن سيناء ستشهد قريبا طفرة غير مسبوقة في التنمية ، وستصبح الشيخ زويد وقريبا رفح سلة الغذاء والفاكهة لمصر كما كانتا من قبل، مقدما الشكر لكل الجهاز التنفيذى العامل على أرض المحافظة، وأن مركز الشيخ زويد شهد عودة أهالي القرى والأحياء.

وأضافت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، أن سيناء تحتفل يوميا بافتتاح العديد من الإنجازات والمشروعات بخلاف عودة القرى والأحياء المختلفة بعد دحر الإرهاب بفضل قيادتنا الحكيمة وقواتنا المسلحة والشرطة المدنية.

وعلى هامش افتتاح الملعب الخماسى، قال كليب راشد مدير  عام الشباب أن تكلفة الملعب بلغت 600 ألف جنيها ، مشيرا الى أن وزارة الشباب من أولى الوزارات اهتماما بسيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأنه جار التعاقد لإنشاء ملعب أبو طويلة، وكذا رفع كفاءة مراكز الشباب بالخروبة والشلاق وقبر عمير، علاوة على تزويد مركز شباب الظهير بالأدوات الرياضية المختلفة .

شمال سيناء قرى الشيخ زويد الأربعاء السيسي

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وائل لطفي

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