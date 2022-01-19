«ورقة جديدة» تصعب براءة الأمير أندرو من تهمة الاعتداء الجنسي

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الفريق القانوني لفرجينيا جوفيري، التي تتهم الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي عليها 3 مرات، وجه ضربة قاسية لدوق يورك.

وقال محامي فرجينيا جوفيري، إن المرأة التي ربما رأت الأمير أندرو مع فيرجينيا في ملهى ليلي بلندن قبل 20 عامًا "مستعدة" للإدلاء بشهادتها في الدعوى المدنية التي أقامتها "جوفري" ضد دوق يورك الذي تتهمه بالاعتداء الجنسي.

كما قالت المحامية ليزا بلوم، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أنا فخورة بتمثيل شاكري والكر، التي تتقدم بشجاعة كشاهدة وتشجع الآخرين الذين قد تكون لديهم معلومات على القيام بذلك أيضًا".

وتابعت: "إنها على استعداد للقيام بالشهادة التي يبحث عنها فريق فيرجينيا جوفري".

وتؤكد جيوفري، البالغة من العمر 38 عامًا، أنه في سن 17 عامًا تم إجبارها على ممارسة الجنس مع الأمير، من قبل أصدقاء جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل، وينفي أندرو بشكل قاطع جميع مزاعم سوء السلوك.

وتم القبض على إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية في يوليو 2019 بتهمة الاتجار بفتيات تبلغ أعمارهن 14 عامًا، إلا أنه انتحر في السجن، وفي نيويورك في شهر ديسمبر الماضي أُدينت صديقته ماكسويل، البالغة من العمر الآن 60 عامًا، بتهمة الاتجار بالجنس لإحضارها الفتيات إلى إبستين من أجل الاعتداء الجنسي عليهن.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات بلوم تأتي في أعقاب التماس قدمه محامو جيوفري يوم الجمعة، يطلبون فيه من قاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن لويس كابلان، طلب المساعدة رسميًا من السلطات البريطانية للحصول على شهادة من ووكر.

وأشار محامو جيوفري إلى أن ووكر قالت إنها رأت الأمير أندرو "مع فتاة صغيرة في نفس الوقت الذي ادعت فيه فرجينيا أن الأمير أندرو أساء إليها في لندن بعد زيارة ملهى ترامب الليلي".

وأضافوا: "نظرًا لأن الأمير أندرو نفى لقاء المدعي أو التواجد في ملهى ترامب الليلي خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، فإن شهادة والكر وثيقة الصلة بالموضوع".

وأشارت الصحيفة إلى أن استعداد ووكر للتعاون ليس مفاجأة، حيث قالت بلوم، التي مثلت العديد من ضحايا إبستين: "موكلي يقول إنها كانت هناك وتتذكر الليلة بوضوح لأنها لم تر أحد أفراد العائلة الملكية من قبل أو منذ ذلك الحين".

وتابعت: "الشاهدة قالت إن الأمير أندرو كان سعيدًا ويبتسم ويرقص، ولم تكن فرجينيا تبدو سعيدة".