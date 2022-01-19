الأربعاء 19 يناير 2022
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عالم

«أبو الغيط»: مستعدون للتعاون مع «الإسكوا» في مبادرة «إعادة الأمل»

جانب من لقاء ابوالغيط
جانب من لقاء ابوالغيط والمديرة التنفيذية للاسكوا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في مقر الأمانة العامة. 

وأشاد “أبو الغيط”، في مستهل اللقاء، بقوة الشراكة التي تربط جامعة الدول العربية بالإسكوا، معبرًا عن امتنانه لكل الجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية على رأس المنظمة؛ لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة العربية، ورغبته في توسيع التعاون عبر إطلاق أنشطة مشتركة جديدة. 

وأطلعت رولا دشتي، الأمين العام للجامعة العربية، على مشروع الإسكوا لإطلاق رؤية 2045 تحت شعار "إعادة الأمل"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل والتواصل في شتى المجالات للنهوض بالتنمية في العالم العربي، كما عبّرت عن رغبتها في تعاون جامعة الدول العربية في إعداد هذه الرؤية وتنفيذها. 

ومن جانبه، رحب أبو الغيط بهذه المبادرة مبدياً استعداده للتعاون مع الإسكوا بشأنها، ومعرباً عن تسخير الأمانة العامة لكافة إمكاناتها للمساهمة في إعداد رؤية 2045، التي تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول العربية، ومنوهاً بأنها تشكل بادرة أمل وحافزاً للنهوض بواقع التنمية في الدول العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة. 

وشدد الأمين العام على أهمية ربط محاور هذه الرؤية بمختلف الخطط والمشاريع التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاسكوا وباقي الشركاء لتوحيد الجهود وتعظيم النتائج. 

وتضم "الإسكوا" في عضويتها 20 دولة عربية في غرب آسيا وشمال إفريقيا وشرقها وغربها، هي كل الدول العربية بما فيها فلسطين، باستثناء جيبوتي على القرن الإفريقي، وجزر القمر في المحيط الهندي.

 

 

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