إغلاق مزلقان السكة الحديد بمطاي بالمنيا 3 أيام للصيانة الآلية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا إغلاق مزلقان السكة الحديد الواقع بجوار كوبري مجلس المدينة لمدة ثلاثة أيام وذلك للقيام بأعمال الصيانة الآلية بجسر السكة الحديد بالمزلقان.

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه ورد إلى مجلس مدينة مطاي إشارة من هيئة السكة الحديد بمطاي أنه سوف يتم غلق مزلقان السكة الحديد الموجود بجوار كوبري مجلس المدينة وذلك لأعمال الصيانة الآلية بجسر السكة الحديد بالمزلقان لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر مشيرًا إلى أن البديل للمزلقان الذي تتم به الصيانة هو منفذ السكة الحديد بجوار محطة مطاي ومنفذ السكة الحديد بالكفور.

وطالب رئيس المركز والمدينة المواطنين وسائقي السيارات الملاكي والأجرة الالتزام بعدم محاولة عبور المزلقان الذي تم إغلاقه وذلك لسرعة إنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد.