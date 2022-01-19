البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

حولت المبيعات التي نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الجماعي، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ما دفع بشرائح مختلفة من المتعاملين إلى التراجع، عن اتخاذ أي قرار استثماري بالبورصة لحين اتضاح الرؤية، خاصة في ظل استمرار الاتجاه البيعي للأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بمنتصف التعاملات، نحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى 756.2 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 1.41%، بما يعادل 167 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11798.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الاوزان" بنسبة بلغت 38. 0 %، بما يعادل 8.33 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2210.2 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 68. 0%، بما يعادل 22 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 3237.4 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتجاوز قيمتها مستوى 351 مليون جنيه، وذلك بتداول 121.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 18.3 ألف صفقة بيع وشراء.