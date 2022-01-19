الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

البورصة
البورصة

حولت المبيعات التي نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الجماعي، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ما دفع بشرائح مختلفة من المتعاملين إلى التراجع، عن اتخاذ أي قرار استثماري بالبورصة لحين اتضاح الرؤية، خاصة في ظل استمرار الاتجاه البيعي للأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بمنتصف التعاملات، نحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى 756.2 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 1.41%، بما يعادل 167 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11798.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الاوزان" بنسبة بلغت 38. 0 %، بما يعادل 8.33 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2210.2 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 68. 0%، بما يعادل 22 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 3237.4 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتجاوز قيمتها مستوى 351 مليون جنيه، وذلك بتداول 121.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 18.3 ألف صفقة بيع وشراء.

أداء البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم تعاملات اليوم الاجانب المؤسسات المالية صناديق الاستثنمار تراع مؤشرات البورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

مدبولي: سنبدأ تنفيذ قرارات الرئيس بشأن رفع الأدنى للأجور والعلاوات

«أولوية على مكتب وزير التعليم».. تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ 30 ألف معلم

كيف دمج «الغطاس» بين المسلمين والمسيحيين؟.. مؤرخ كنسى يتحدث

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

«أسوشيتدبرس»: السيسى يتخذ خطوة لتخفيف الأعباء عن المصريين

إحالة المتهمين بتعذيب واغتصاب خادمة بالبساتين للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمّر منزل عائلة فلسطينية فى حى الشيخ جرّاح

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين