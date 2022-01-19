إخماد حريق سيارة أمام حديقة الحيوان بالجيزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية قبل قليل، من إخماد حريق شب داخل سيارة أمام حديقة الحيوان دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تقاطع شارع الجامعة مع شارع مراد.

وعلى الفور، أمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق.

وتم إجراء كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي السيارات المارة بالمحور، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإجراء المعاينة الأولية، تبيَّن أن السيارة ملاكي واشتعلت فيها النيران بسبب ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.