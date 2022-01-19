الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر في حدائق القبة

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء في منطقة حدائق القبة.

وتبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبيَّن حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص، ونجله، مصابان بجروح بالجسم، وطرف ثانٍ 5 أشخاص، وإصابة ثلاثة منهم بجروح بالجسم.

وبالفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام العصى الخشبية محدثين ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأدوات المُستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة حدائق القبة أسلحة بيضاء التشاجر مديرية امن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة

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وائل لطفي

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