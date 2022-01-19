الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يبيع «برسيم» للمواطنين فى المترو وصورهم دون علمهم.. والنيابة تحقق

مترو
مترو

تباشر النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بالتنمر على المواطنين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق ببيع نبات البرسيم بقصد تسجيل فيديو يسخر خلاله من ركاب المترو وتصويرهم دون علمهم وبث مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعن التفاصيل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن عرض أحد الأشخاص نبات البرسيم للبيع لجمهور الركاب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير المقطع المشار إليه داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد اللهو والشهرة والتربح من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التنمر مترو الأنفاق النيابة فيديو فيسبوك

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