الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف 105 مليارات متر مكعب من الغاز الصخرى بمقاطعة هوبى الصينية

الغاز الصخرى
الغاز الصخرى

أعلنت الشركة الصينية للبتروكيماويات "سينوبك"، أكبر شركة لتكرير النفط في الصين، عن اكتشاف ما يزيد عن 105 مليارات متر مكعب من الغاز الصخري في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وقال حقل جيانغهان النفطي التابع للشركة مؤخراً إن البئر الاستكشافي الذي أنشأه في منطقة ليتشوان-هونغشينغ بولاية أنشي لقوميتي توجيا ومياو، دخل حيز التشغيل التجريبي لمدة 20 يوما، حيث ظل حجم إنتاجه اليومي من الغاز الصخري مستقرا.

ويتألف الغاز الصخري من غاز الميثان بشكل رئيسي، ويعتبر أحد موارد الطاقة النظيفة والجديدة.

وقالت مصادر من الحقل إن من الصعب استكشاف وتطوير الغاز الصخري في المنطقة بسبب عمق دفنه الكبير والظروف المعقدة لضغط القشرة الأرضية.

ويعد البئر المكتشف الثاني الذي يتمتع بإنتاج مستقر، فيما أنتج البئر الأول الذي دخل حيز الاستخدام في المنطقة أكثر من 20 مليون متر مكعب من الغاز الصخري.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 171 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 127 قبل يوم.
 

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

و لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 105345 إصابة مؤكدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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