الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة سائق قتل نجله فى المعصرة.. اليوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة سائق قتل نجله في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة  بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

كانت المحكمة في جلسة السابقة قد قررت إيداعه ، تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يومًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم "خميس.ع" سائق الي محكمة الجنايات بانه قتل المجني عليه كريم خميس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانة لمثلث في اعتياده على سبه وقذفه وأخذ يتدبر سبيلًا لمبتغاه حتى استقر علي الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات، فرسم مخططًا اجراميًا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره، وما أن ألقى نجله مستغرقًا في نومه استغلها للقضاء عليه،  وتجسيدًا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازمًا حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثمًا بركبته على صدره لأحكام السيطرة حتى حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثًا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز أداة شال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأكدت الشاهدة الأولي شيماء ابراهيم، طبيبة بشرية بالمركز الصحي الحضري، أن المتهم حضر إلى مقر عملها وادعاءه زورًا أن نجله المجني عليه متوفي وفاة طبيعية وللانتقال لمكان تواجد جثمان الأخير لاحظت إصابة بالجبهة اليمني لعنقة على شكل حز، وتبين أن في الوفاة شبهة جنائية، وأضافت الشاهدة أنها على الفور قامت بإبلاغ جهات البحث لضبط المتهم.

وأكدت الشاهدة الثانية هبه محمد عبد اللطيف بتشاجر نجلها المجني عليه معها، ونجلتها الأخرى الشاهدة الثالثة؛ بسبب رغبته في الحصول على نقود منهما، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ زوجها المتهم باعتزامها على مغادرة المنزل وبرفقتها نجلتها خوفًا من بطش نجلها المجني عليه، إلى |أن نمى علمها من أهالي المنطقة محل الواقعة بقيام زوجها بقتل نجلها؛ بسبب سوء سلوكية واعتياده السب والقذف.

محكمة جنايات القاهرة المعصرة سائق قتل نجلة

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وائل لطفي

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