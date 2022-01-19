الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تعرب عن قلقها من التعديلات المقترحة على الدستور البيلاروسى

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أعربت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان عن قلقهما للتعديلات المقترحة على الدستور البيلاروسي، والتي قد تفضي بالسماح لموسكو بنشر أسلحة نووية في بيلاروس المتاخمة للاتحاد الأوروبي.

وورد في التقرير الأمريكي: "هناك تعديلات يمكن بشكل أو بآخر تسخيرها لتكون بوابة أمام موسكو كي تنشر ترسانتها النووية وأسلحتها التقليدية على الأراضي البيلاروسية، بما يشكل تهديدا للأمن الأوروبي سيستدعي الرد عليه".

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن مشروع إصلاح دستوري في بيلاروس من شأنه أن يسمح بنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وأضافت المسؤولة التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية التي أعلنتها مينسك الثلاثاء "تذهب إلى ما هو أبعد من المعتاد"، ويمكن أن تؤشر إلى وجود عسكري دائم لروسيا في بيلاروس.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، حتى الساعة 0612 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالتوقيت ذاته من يوم أمس، لتصل إلى 66.4 مليون إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 7.18 مليون إصابة، بزيادة قدرها 3.1 % عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 5.2 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفًا و586 حالات.

وسجلت ولاية نيو جيرسي أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 300 شخصًا.

وقد أكد معظم الأمريكيين، أن الرئيس جو بايدن تعامل بشكل سيئ في إدارة أزمة وباء كورونا "كوفيد 19" التي تتعرض لها الولايات المتحدة رغم انتقاداته لسلفه دونالد ترامب في إدارة هذا الملف.

وبحسب استطلاع للرأي يعتقد 64 % من الأمريكيين، أن استجابة الرئيس جو بايدن لمواجهة وباء كورونا "تسير بشكل سيئ'' فيما وصلت نسبة الرضا عن أدائه إلى مستوى منخفض جديد بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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وائل لطفي

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