الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

استئناف محاكمة 6 أشخاص متهمين بقتل موظف بقرية كفر مسعود فى طنطا

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات طنطا «الدائرة الثالثة» برئاسة المستشار أحمد عبدالغني عمران، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 أشخاص متهمين بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا.

 

وكان قد شاهد المجني عليه الجناة أثناء إتلافهم أراضي زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم احتجزوه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حيًا في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.


وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأحد الماضي، وتم إثبات حضور المتهمين، في حين طلب دفاعهم التأجيل لعدم حضور المحامي الأصلي لأحد المتهمين وعدم حضور أحد الضباط الذي أجرى التحريات، وأمهل القاضي الدفاع فرصة حتى اليوم الأربعاء لحين حضور المحامي أو انتداب محامي آخر.

 

وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي جلسة الأحد الماضي أمهلت المحكمة الدفاع مهلة أخيرة وأجلتها لليوم الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع.


تعود أحداث القضية  إلى شهر إبريل عام 2019 عندما تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية يفيد ورود بلاغ من صابر مصطفى رمضان "مزارع" بقرية كفر مسعود، باختفاء شقيقه إبراهيم الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي، والمقيم بنفس القرية ويبلغ من العمر 38 عام في ظروف غامضة.

محاكمة الاتحاد أشخاص لاتهامهم بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا بعد شاهدهم أثناء إتلافهم أرض

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