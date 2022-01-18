«نماذج مشرفة من ذوى القدرات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة البحر الأحمر أنشطة ثقافية وفنية، حيث نظم بيت ثقافة القصير يوم مفتوح بإستضافة حضانة ABC يتضمن قراءة حرة، لعبة التوازن بالملعقة، ألعاب ترفيهية بالبالونات، تخللها ورشة حكى بعرائس القفاز عن الصدق٠

كما أعد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "نماذج مشرفة من ذوى القدرات الخاصة" بمركز التأهيل الشامل بالقصير ألقى المحاضرة غريب جاب الله وتحدث قائلا النماذج المشرفة من ذوى القدرات الخاصة مثل الصحابي الجليل "عمرو بن الجموح" شارك في غزوة أحد وهو أعرج، "الإمام الترمذي" كان ضريرا من أصحاب السنن وعلماء الحديث، قوي الحافظة يضرب به المثل في الحفظ والظبط، وله مؤلفات كثيرة من أهمها "الجامع، الشيخ عبد العزيز بن باز" فقد بصره وهو ابن 16 عاما نتيجة مرض أصابه لكن ذلك لم يمنعه أن يكون قاضيا وفقيها، وقد شغل منصب الإفتاء ورئاسة هيئة كبار العلماء السعودية٠

كما تواصل نوادى الأدب بالبحر الأحمر أنشطتها حيث بث قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية أون لاين بعنوان "فرحة القلب" للشاعر أيمن فوزي من رواد نادي الأدب بقصر الثقافة ومن المهتمين بالنشاط الأدبي والثقافي٠

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة محاضرة بعنوان "ذكرى معركة شدوان" تحدث فيها المحاضر محمد سعيد مصطفي موجه اللغة العربية بالأزهر الشريف بسفاجا أن ذكرى معركة شدوان والتى حدثت فى 22 يناير 1970، هى المعركة التى حقق فيها الجيش المصرى الانتصار فى 36 ساعة من القتال المتواصل وتمكنت سرية صاعقة مصرية من اجبار كتيبة مظليين إسرائيليين مدعومة بالطيران من الانسحاب بمشاركة اهالى الغردقة من الصيادين الذين نقلوا الدعم من جنود ومعدات الى الجزيرة ليلا ومنهم من استشهدوا٠

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "الشباب والحفاظ على المياة" ألقى المحاضرة فتحى محمد وتحدث قائلا إن مصر تقوم ببعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، ومنها ما قامت به وزارة الموارد المائية والرى خلال العام السابق 2021 بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.